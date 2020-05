L’Inside Xbox de ce jeudi 7 mai a permis de lever le voile sur les jeux de la prochaine génération de consoles (Xbox One Series X, PS5). Le stream était certes consacré à la Xbox Series X, mais les titres présentés étaient tous issus de studios tiers et seront donc disponibles aussi sur la PS5, mis à part Yakuza Like a Dragon et Scarlet Nexus qui ne sont pas (encore) annoncés sur PS5. Premier constat, il n’y a pas eu de claque technique (loin de là même), hormis peut-être AC Valhalla – dont on attend toujours des séquences de vrai gameplay – et Bright Memory Infinite. Halo Infinite et Hellblade 2 apparaissent donc plus que jamais comme les véritables porte-drapeaux de la Series X, en attendant d’en savoir un peu plus sur les autres titres en préparation dans les studios first party de Xbox.



Comme souvent donc, les premiers jeux next gen non-exclusifs à une console ne feront pas flamber les GPUs. Le joueur en quête de « choc visuel » peut tout de même se rabattre sur la direction artistique, mais là encore, il y a avait bien peu de raisons de s’enthousiasmer (mis à part le très joli et prometteur Call of The Sea). On notera tout de même la présence de grosses licences (AC Valhalla, Yakuza Like a Dragon, Bloodlines 2 – Vampire the Masquerade, Dirt 5, Madden NFL 21) et quelques nouvelles franchises en provenance de studios majeurs (le beat them up Scarlet Nexus de Bandai Namco, Second Extinction d’Avalanche Studio). Les jeux first party de la Xbox Series X seront dévoilés lors du stream Xbox 20/20 du mois de juillet.