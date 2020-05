Cyberpunk 2077 poussera la personnalisation jusqu’aux parties génitales

Comme d’habitude en ce qui concerne les jeux de CD Projekt Red, l’ESRB, l’organisme de régulation et de classification principal des jeux vidéo aux Etats-Unis, a appliqué son fameux M à Cyberpunk 2077, en faisant un titre réservé aux 18+. Et comme d’habitude, la violence est un élément décisif dans ce choix de classification, comme le résume l’organisme (attention, tout petit spoiler alert pour ce qui suit) : « Certains endroits du titre représentent des corps mutilés, avec la cage thoracique ouverte et/ou des organes exposés/des entrailles. Pendant une quête, les joueurs aident un personnage en lui plantant des clous à travers les mains et les pieds; des cris et effets sanglants accompagnent la scène. »

Mais ce n’est pas tout. Le sexe est un autre thème mature qui habite les univers du studio, et c’est un euphémisme d’affirmer que Cyberpunk 2077 suivra cette tendance. En effet, dès le début du jeu, les développeurs ont poussé très loin la personnalisation de l’avatar : « Les joueurs peuvent choisir un genre et personnaliser leur personnage ; la personnalisation inclut la représentation de seins, de fesses, et de parties génitales, de même qu’une variété de tailles et de combinaisons de sexes. » La scène décrite est bien vague pour qu’on puisse s’en faire une idée précise, mais ça ne fait aucun doute : les personnages seront décidément uniques avec des options comme celles-ci. On attend en tout cas plus d’informations sur le titre pour le 11 juin prochain, où le studio tiendra son événement numérique Night City Wire dédié au jeu.