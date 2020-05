Night City Wire : un stream-vidéo entièrement consacré à Cyberpunk 2077 fixé au 11 juin prochain

Cyberpunk 2077 fera t-il parti des jeux « tiers » dévoilés lors de la conférence Xbox Series X du 7 juin prochain ? L’annonce de CD Projekt vient de jeter un gros doute sur cette éventualité. Le studio polonais a en effet annoncé il y a quelques heures à peine un évènement stream-vidéo entièrement dédié à Cyberpunk 2077. Le stream Night City Wire se tiendra le 11 juin prochain, et il y a fort à parier que l’on y verra du gameplay inédit. CD Projekt n’en dit pas plus, mais cette simple date sur le calendrier suffira sans doute à faire patienter les fans.

Last but not Least, on apprend que Cyberpunk 2077 est en pleine phase de certification d’âge, et c’est peu dire que l’on sera très loin de l’ambiance colorée d’un Zelda; le jeu vient en effet d’être classifié Mature par l’ESRB (qui note la présence de sexe, de drogue et de violence), et sera interdit aux moins de 18 ans en Australie. Les différents retours de ces organismes de contrôle laissent comprendre qu’il y aura de la nudité féminine « frontale », ce qui pourrait poser un léger problème pour la version PS4 du jeu, Sony censurant désormais systématiquement la nudité totale ou partielle dans les titres PS4 (Devil May Cry 5 en avait d’ailleurs fait les frais de cette nouvelle censure).