L’aéroport international de Pittsburgh est devenu officiellement ce week-end le premier aéroport américain à disposer de robots de nettoyage équipés de lampes à UV. Les rayons ultraviolet de ces robots sont sensés éliminer les bactéries et les virus de toutes les surfaces. Les robots de Pittsburg peuvent ainsi combattre le coronavirus… tout en nettoyant le sol de l’aéroport. Cette technologie permettrait en outre un gain de temps énorme par rapport à une désinfection manuelle (sans doute moins efficace qui plus est). Reste encore à savoir si les UV détruisent aussi efficacement le COVID-19 qu’ils éliminent les autres types de virus. Pour l’aéroport de Pittsburg, dont l’activité est en chute libre depuis la pandémie, la présence de robots « tueurs de bactéries » permettra – au pire – de rassurer une partie de la clientèle désormais frileuse à l’idée de reprendre l’avion (pas de distanciation sociale possible).