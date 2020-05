Amazon poursuivi pour manque de transparence sur l’achat de films

S’il est un point où le grand public n’est pas toujours bien informé, c’est probablement l’achat de contenu multimédia numérique. Entre la possession d’une oeuvre, et la détention d’une licence d’utilisation à caractère privé, tous les sites n’informent pas nécessairement au mieux leurs client de la façon dont ils auront accès au contenu qu’ils achètent. Spoiler : c’est bien souvent uniquement une licence d’utilisation. Ce manque de clarté et de transparence de la part des grandes entreprises était trop pour un utilisateur en Californie, qui a lancé un procès contre Amazon. La firme met en avant que les clients « achètent » leurs films, quand la réalité est tout autre puisqu’il est possible à tout moment d’en couper l’accès.

Même si ce n’est clairement pas un secret, Amazon avance bel et bien sur son site que l’on achète les films, et il faut aller fouiller dans les termes et conditions d’utilisation du site pour trouver un minimum de transparence. Et étant donné que la location coûte nettement moins cher que l’achat sur sa plateforme, Amanda Caudel, l’avocate du client en question, affirme qu’il s’agit là d’une manipulation destinée à exploiter les utilisateurs afin de tirer un maximum de profits à leur dépens, violant ainsi des lois californiennes.