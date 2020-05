Samsung lancera sa carte Samsung Pay cet été

Apple semble avoir réalisé une très bonne opération avec Apple Card, sa carte de crédit. Si les chiffres en sont un bon marqueur, la vraie preuve de ce succès, c’est que quelques constructeurs majeurs de l’industrie ont décidé de suivre en proposant leurs propres produits similaires. C’est maintenant Samsung qui s’apprête à se lancer dans la course : d’après l’annonce faite sur le blog de la firme, Sang Ahn, VP et General Manager de Samsung Pay en Amérique du Nord, a affirmé que la carte arriverait cet été. Elle sera liée à un compte de gestion de ce porte-monnaie, en collaboration avec SoFi, une entreprise spécialisée dans le financement.

Les détails concernant le fonctionnement de cette carte et de la plateforme qui l’accompagne n’ont pas encore été révélés, mais d’après la publication, on devrait en savoir plus dans les semaines à venir. Samsung s’apprête donc à rejoindre les géants de l’industrie comme Google ou Apple dans cette nouvelle activité, et compte bien tirer son épingle du jeu sur ce nouveau marché. Reste à savoir si les fonctionnalités proposées permettront à la société de se faire une place de choix dans le domaine.