Zoom rachète Keybase et va miser sur le chiffrement de bout en bout

Zoom a décidé d’être un peu plus sérieux au niveau de la sécurité et annonce aujourd’hui le rachat de Keybase, une start-up spécialiste du chiffrement. Zoom dit qu’il va profiter de son savoir-faire pour mettre en place un chiffrement de bout en bout sur son service. C’était déjà censé être le cas, mais Zoom a menti jusqu’à présent.

Intégrée à l’équipe d’ingénieurs en charge de la sécurité de Zoom, Keybase jouera un rôle clé dans l’articulation du plan de 90 jours que Zoom s’est fixé pour identifier et traiter les failles potentielles, et ainsi améliorer les capacités de sécurité et de confidentialité de sa plateforme. Max Krohn, co-fondateur et développeur de Keybase, prend la tête de l’équipe d’ingénieurs en charge de la sécurité de Zoom. Il se rapportera directement à Eric Yuan, PDG de Zoom.

Les dirigeants de Zoom et de Keybase travailleront ensemble pour déterminer l’avenir du produit Keybase. Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués, tout comme la date de disponibilité du chiffrement de bout en bout sur Zoom.

Il y a un point non négligeable à prendre en compte : le chiffrement de bout en bout sur Zoom sera proposé sur les offres payantes, essentiellement utilisées par les entreprises. Le grand public, qui bénéficie de l’offre gratuite, n’aura donc pas le même niveau de sécurité et de confidentialité.