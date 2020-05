Après les podcasts audio, Spotify teste les podcasts vidéo

Spotify a déjà étendu son service en proposant des podcasts, en plus des musiques. Le service y croit réellement, à tel point que son application a un espace dédié aux podcasts. Mais ces derniers sont au format audio pour l’instant, Spotify veut maintenant passer à la vidéo.

Un test est en cours pour voir les podcasts, en plus de les écouter, annonce The Verge. L’expérimentation est réalisée avec Zane Hijazi et Heath Hussar, deux YouTubeurs qui animent Zane and Heath: Unfiltered, un format qui peut déjà être considéré comme un podcast vidéo. Ils sont maintenant en mesure de mettre en ligne le contenu sur Spotify.

Il est possible d’éteindre l’écran de son smartphone pour continuer à écouter le podcast au format audio si on le souhaite. De plus, Spotify laisse le podcast dans sa langue d’origine. Il n’y a ni sous-titres ni doublage.

L’objectif de Spotify est très clair : s’attaquer à YouTube. Beaucoup de vidéos avec des discussions sont postées sur la plateforme de vidéos de Google et les avoir sur Spotify serait un atout pour le service musical.

Le test est actuellement réalisé sur l’application mobile de Spotify et l’application sur ordinateur. Il n’est pas précisé s’il sera possible de voir les podcasts vidéo directement depuis le Web.