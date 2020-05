Android 11 Developer Preview 4 est disponible et la bêta en juin

Google propose aujourd’hui la quatrième Developer Preview pour Android 11. Il s’agit d’une version « surprise » pour le coup puisqu’elle n’était pas prévue dans le calendrier fourni au départ. Google aurait dû proposer la première bêta aujourd’hui, mais la crise sanitaire et le télétravail l’obligent à prendre un peu plus de temps au niveau du développement.

La quatrième Developer Preview est disponible dès maintenant pour les smartphones Pixel (du Pixel 2 au Pixel 4, en incluant les variantes). Elle peut être installée en se rendant dans les réglages d’Android si son appareil a déjà la troisième Developer Preview installée. Sinon, il est possible de faire une installation manuelle. Le fichier OTA est disponible ici et le firmware complet est disponible là si besoin.

Quand aura-t-on la bêta d’Android 11 dans ce cas ? Google annonce qu’elle sera disponible le 3 juin prochain. Elle inclura les derniers API et SDK pour les développeurs afin qu’ils puissent s’assurer d’un bon fonctionnement de leurs applications et profiter des dernières nouveautés. Quant à la bêta 2, elle sera proposée en juillet. La bêta 3 arrivera en août et sera l’ultime version pour faire des tests avant la distribution de la version finale au public. Google ne donne pas encore une date de sortie précise pour la version stable.