Microsoft dévoile le Surface Headphones 2 et la date de sortie des Surface Earbuds

En plus d’avoir présenté la tablette Surface Go 2 et l’ordinateur portable Surface Book 3, Microsoft a parlé audio en dévoilant le Surface Headphones 2, une nouvelle version de son casque. Le groupe a aussi dévoilé la date de sortie des Surface Earbuds.

Dans le détail, le Surface Headphones 2 propose :

Coloris – gris clair ou noir mat

Jusqu’à 20 heures d’autonomie (5 minutes de charge = 1 heure d’autonomie)

Son Omnisonic amélioré et immersif

Compatible avec les applications Microsoft 365 (fonction dictée de Word, sous-titres ou traduction de PowerPoint, consultation des emails d’Outlook)

Molettes intuitives pour contrôler le volume ou les 13 niveaux de réduction de bruit active

Le casque sera disponible à l’achat à partir du 5 juin pour le grand public (à partir du 21 juillet pour la version professionnelle). Le prix est fixé à 279,99 euros.

Viennent ensuite les Surface Earbuds. Ils ne sont pas nouveaux pour le coup, Microsoft a déjà faite une présentation en octobre dernier. Ces écouteurs sans fil qui viennent concurrencer les AirPods d’Apple ont maintenant une date de sortie : ils seront commercialisés le 12 mai (18 mai pour la version professionnelle) pour 219,99 euros. Microsoft promet jusqu’à 24 heures d’autonomie (10 minutes de charge = 1 heure d’autonomie), un son Omnisonic et une compatibilité avec les applications Microsoft 365.