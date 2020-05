Corée du Sud : des milliers de joueurs font la queue pour se procurer des Nintendo Switch

Alors qu’une bonne partie du monde est encore sous le coup des mesures de confinement bien lourdes pour lutter contre la propagation du COVID-19, des images de la Corée du Sud semblent droit sorties d’un univers parallèle où rien de tout ceci ne serait arrivé. Le réapprovisionnement en Nintendo Switch ne correspondant pas à la demande après une pénurie du constructeur, des milliers de clients font en effet la queue pour se procurer la console, alors qu’Animal Crossing a relancé dans le pays l’intérêt pour la petite dernière de Nintendo.

D’après The Qoo, site coréen, et les images qui y sont postées, les joueurs se sont donc rassemblés par milliers pour faire la queue en magasin et espérer repartir avec leur trésor. Suwon, une ville de la province de Gyeonggi, a ainsi vu plus de mille personnes participer à une tombola pour pouvoir s’acheter la machine, alors que seulement 300 tickets étaient en vente, pour 45 consoles. On mentionne également Daegu, où plus de 500 personnes se sont regroupées dans le même but. Et si ces images peuvent paraître choquantes avec nos mesures de sécurité et d’hygiène, il faut rappeler que la Corée du Sud a réagi bien tôt, et de façon très concrète, limitant considérablement l’impact du virus qui a fait « seulement » 255 morts à l’heure actuelle.