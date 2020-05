Halo 2 Anniversary arrive sur PC le 12 mai

C’est officiel, la Masterchief Collection va s’étoffer très bientôt avec l’arrivée d’un nouveau remaster. En effet, Microsoft vient d’annoncer que Halo 2 : Anniversary allait rejoindre les autres titres déjà présents dans le bundle sur PC la semaine prochaine, le 12 mai. Le titre présentera le même gameplay que l’original, avec cependant des graphismes, une bande-son et des effets sonores revus et modernisés. Il sera également possible de passer des graphismes modernes aux originaux depuis les paramètres du jeu, uniquement pour le mode campagne.

La Masterchief Collection, sortie l’année dernière sur PC avec pour seul titre Halo Reach, était arrivée en 2014 sur la console de Microsoft. Le port PC ne comptait jusqu’ici que Reach et Combat Evolved : Anniversary, le reste des jeux de la franchise devant arriver plus tard dans l’année. Halo 2 était un des principaux symboles de la réussite du Xbox Live, avec un mode multijoueurs simple mais efficace et une campagne qui avait su se renouveler et proposer des scènes épiques. La collection est disponible sur Steam pour 39.99€, et fait également partie de l’abonnement Xbox Games Pass.