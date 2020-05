Facebook travaillerait bien sur un Oculus Quest 2 plus léger, plus compact et surtout, plus puissant

Ce n’était plus qu’un secret de polichinelle, mais l’info publiée par Bloomberg a le mérite de clarifier la situation. Selon plusieurs sources « proches du dossier », Facebook travaillerait activement sur un Oculus Quest 2 plus léger, plus compact et surtout plus puissant que le modèle actuel. Plusieurs prototypes seraient déjà en cours de test, mais la pandémie de COVID-19 pourrait retarder la phase de commercialisation.

Les dimensions du casques seraient réduites de 10 à 15% et le poids réduit aux alentours des 450 grammes (contre 570 grammes pour l’Oculus Quest). Le taux de rafraichissement, actuellement de 72 Hz sur l’Oculus Quest, passerait à 90 Hz sur le prochain modèle. Facebook/Oculus a même mis au point un prototype à 120 Hz, mais ce dernier serait laissé de côté afin d’épargner la batterie intégrée (rappelons que l’Oculus Quest est un casque VR totalement autonome).

L’augmentation de la fréquence d’affichage nécessite aussi un surcroit de puissance important : l’Oculus Quest 2 disposera t-il de la puce Qualcomm XR2 (basée sur le Snapdragon 865 et compatible 5G) ? Pour info, cette puce offre sur le papier des performances graphiques supérieures à celles d’une PS4. Lorsqu’on sait que le PSVR accueille des jeux aussi éblouissants qu’Astrobot ou Wipeout… Dans cette liste de specs améliorés, on retient aussi les 4 caméras embarquées, la gestion des mouvements sur 6 degrés de liberté et l’Oculus Link toujours présent. Vivement la prochaine conférence F8 !