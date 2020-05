4 millions de Français concernés par la fuite de données d’un site de webcam pour adultes

Une nouvelle fuite de données a été repérée. Elle concerne CAM4, un site de webcam qui est destiné aux adultes. 7 To de données étaient en accès libre, sans aucun mot de passe pour protéger l’ensemble, comme le rapporte SafetyDetectives.

Beaucoup d’informations étaient accessibles : noms, adresses e-mail, pays d’origine, dates d’inscription, sexe et orientation sexuelle, informations sur l’appareil utilisé, divers détails (comme la langue), pseudos, les éléments sur les paiements (comme le type de carte et le montant payé), les conversations privées, les transcriptions des correspondances par e-mail, les conversations entre utilisateurs, les conversations entre les utilisateurs et CAM4, les tokens, les mots de passe hashés, les adresses IP, les détections de fraudes et les détections de spam.

La France est le quatrième pays le plus touché par cette fuite de données. Les données personnelles de 4,16 millions de Français sont présentes. Le pays le plus touché n’est autre que les États-Unis (6,56 millions), suivi par le Brésil (5,38 millions) et l’Italie (4,86 millions).

Il est fort possible que des hackers aient pu découvrir cette base de données ces dernières semaines. Et si c’est le cas, il faut s’attendre à ce que les données personnelles soient revendues sur le dark web.