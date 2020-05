OnePlus dévoile 5 fonctions qui arrivent sur ses smartphones, comme Always on Display

OnePlus a demandé à ses utilisateurs quelles sont les nouveautés qu’ils aimeraient avoir sur OxygenOS, la surcouche des smartphones de la marque. OnePlus dévoile quelles sont les idées qui ont été retenues.

Cinq idées ont été adoptées :

Always on Display : cela permet d’avoir des éléments affichés à l’écran (heure par exemple) quand le smartphone est en veille. Le développement sera fini en juin et la fonction sera en bêta en août/septembre

Activer le verrouillage avec une empreinte pour les photos cachées dans la galerie

Jouer un son quand la batterie est rechargée à 100%

Avoir des dossiers dans le tiroir d’applications

Ajouter davantage de fonctions essentielles avec le mode Zen

Aucune date de sortie n’est communiquée pour ces éléments. OnePlus se charge simplement de dire qu’elles sont « incluses dans notre feuille de route ». Certaines ne devraient pas tarder toutefois parce qu’elles sont simples à mettre en place (pour le son quand la batterie est chargée par exemple).

Parmi les fonctions demandées qui n’ont pas été retenues, OnePlus évoque l’enregistrement des appels, un équivalent de Samsung Dex (pour connecter son smartphone à un écran et avoir un PC), une API pour Gcam, une amélioration de la luminosité adaptative, un fond d’écran avec la météo en direct, laisser les utilisateurs choisir les applications natives à installer lors du premier démarrage, avoir une option pour limiter la charge à 80% et plus encore.