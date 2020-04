Il n’y aura pas de Nintendo Direct en juin cette année

L’E3 est un événement capital pour bien des entreprises, et les constructeurs majeurs sautent généralement sur l’occasion pour y présenter leurs nouveautés. Nintendo y a connu des hauts, mais surtout quelques bas marquants après lesquels l’entreprise a décidé de passer à un nouveau format : le Nintendo Direct, où la firme nippone diffuse une présentation pré-enregistrée. Parfois efficace, parfois bizarre, ces présentations étaient en tout cas faites avec le coeur, et ont permis d’ancrer profondément l’image de la firme notamment à travers feu Satoru Iwata et Reggie Fils-Aimé.

Alors que l’E3 en présentiel de cette année a été annulé, crise sanitaire oblige, les acteurs de l’industrie ont prévu une flopée d’événements en ligne pour montrer leur travail malgré les conditions difficiles. Malheureusement, d’après un message envoyé à ses développeurs et partenaires, Nintendo ne sera pas de la partie à cause des conditions de travail devenues trop difficiles au Japon, où les mesures de confinement sont extrêmement strictes. Il faudra donc attendre encore un peu pour avoir des nouvelles des remakes de Mario, ou encore de la bien sombre suite de Breath of the Wild.