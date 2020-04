Oculus : les ventes de casques VR explosent

Facebook a publié il y a quelques heures ses résultats pour le trimestre écoulé, et dans l’avalanche de chiffres, une information a pu retenir l’attention des amateurs de VR. Le grand patron Mark Zuckerberg a en effet confirmé que les ventes de casques Oculus étaient en plein boum, au point que la demande excèderait même les capacités de production : « J’espérais que nous puissions en fabriquer plus, plus rapidement durant cette période » a déclaré le CEO, presque déçu; « Il est possible que la pandémie ait accéléré certaines tendances autour de la réalité virtuelle ou augmentée, mais je ne suis pas sûr de ce qui se produira à long terme ».

Zuckerberg n’a pas donné le détail des ventes globales de casques VR (et encore moins les ventes par gammes de casques Oculus), mais les retours des distributeurs ainsi que les données des boutiques en ligne semblent nettement indiquer que l’Oculus Quest est un immense succès. Le casque VR autonome se retrouve très souvent en rupture de stock et certains revendeurs tiers profitent d’ailleurs de la pénurie pour faire flamber les prix. Selon une étude récente, les casque Oculus, toutes gammes confondues, se vendraient mieux aujourd’hui que le PSVR de Sony.

L’Oculus Quest (64 Go) sera de nouveau disponible le 5 mai prochain sur Amazon.