Facebook grimpe à 2,6 milliards d’utilisateurs et double ses profits

Facebook a partagé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2020. Le réseau social a encore gagné des utilisateurs dans le monde et affiche des revenus en hausse, supérieurs aux attentes.

Le chiffre d’affaires est de 17,74 milliards de dollars, contre 15,08 milliards de dollars il y a un an, soit une hausse de 18%. Le bénéfice net est de 4,9 milliards de dollars, contre 2,43 milliards de dollars un an plus tôt, soit une hausse de 102%. Le bénéfice par action ressort à 1,71 dollar cette fois, contre 85 centimes l’année dernière.

Il y a désormais 2,6 milliards d’utilisateurs sur Facebook, soit une hausse de 10% sur un an. Ils sont 1,73 milliard à se connecter tous les jours (en hausse de 11%). Facebook précise avoir remarqué une hausse de l’engagement des utilisateurs, étant donné qu’ils sont confinés chez eux et s’occupent comme ils peuvent. Facebook s’attend à ce que cet engagement recule après la fin du confinement.

« Notre travail a toujours consisté à vous aider à rester en contact avec les personnes qui vous sont chères », déclare Mark Zuckerberg, PDG de Facebook. « Les gens comptent plus que jamais sur nos services et nous nous efforçons de les garder en sécurité, informés et connectés », ajoute le dirigeant.

Facebook touche également deux mots au sujet du coronavirus. Le réseau social dit être touché par le Covid-19 et avoir « constaté une réduction significative de la demande de publicité, ainsi qu’une baisse correspondante du prix de nos publicités ». C’est pour cette raison qu’il refuse de donner une prévision pour le trimestre en cours et le reste de l’année.

L’action de Facebook est en hausse de 9,36% à 212,36 dollars en post-séance à la Bourse au vu des résultats supérieurs aux attentes.