Ubisoft annonce officiellement Assassin’s Creed : Valhalla

Après les deux derniers épisodes de la franchise Assassin’s Creed que sont Odyssey et Origins, on attendait avec curiosité la suite. En effet, si ces titres ont su apporter quelques systèmes rafraîchissants pour la série, avec une orientation nettement plus RPG, ils n’étaient clairement pas parfaits et sont arrivés avec les défauts que l’on attend de la part des jeux modernes, entre contenu live-service à grinder et micro-transactions à gogo. Aussi, nous serons bientôt fixés, puisqu’Ubisoft vient d’annoncer le prochain opus, Assassin’s Creed : Valhalla. Comme son nom l’indique sans trop de subtilité, on accompagnera donc la célèbre secte chez nos amis les vikings.

Si on se fie aux premières images postées par le studio, on devrait ainsi retrouver les éléments classiques des derniers jeux : de la navigation, des assassinats, et des bagarres à échelle plus ou moins grande. Le studio n’avait pas sorti de jeu en 2019, préférant se concentrer sur les mises à jour et la maintenance d’Odyssey. Un premier trailer devrait quoi qu’il en soit sortir dans la journée, et nous offrir un premier aperçu de Valhalla.