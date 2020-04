PlayStation Plus : les jeux PS4 gratuits en mai 2020

Sony dévoile aujourd’hui les jeux qui seront offerts au mois de mai sur PlayStation 4 pour tous ceux qui ont l’abonnement PlayStation Plusl’abonnement PlayStation Plus. Celui-ci permet de jouer en ligne, d’avoir ses sauvegardes de jeux stockés sur le cloud et des remises sur le PlayStation Store.

Faites pousser vos cultures et grandir votre communauté avec vos prochains jeux PS Plus : Farming Simulator 19 et Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition !

Téléchargement disponible sur PS4 à partir du 5 mai. pic.twitter.com/5spPvkgvKW — PlayStation France (@PlayStationFR) April 29, 2020

Le premier jeu offert est Farming Simulator 19. Une nouvelle fois, la simulation vous invite à relever les défis quotidiens d’un agriculteur moderne : cultures, vente des récoltes, élevage d’animaux. Vous gérez et développez votre propre exploitation agricole dans deux grands mondes ouverts.

Le second jeu offert est Cities: Skylines. Il vous invite à créer la ville de vos rêves. Vous pourrez ériger des structures plus extraordinaires les unes que les autres afin de dominer le paysage, tout en découvrant de nombreux moyens pour étendre votre création.

Les deux jeux pourront être téléchargés gratuitement sur le PlayStation Store à partir du 5 mai. Ils resteront gratuits pour tous les joueurs qui les réclament tout au long du mois de mai et qui conservent un abonnement PlayStation Plus.