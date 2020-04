Les cinémas AMC ne diffuseront plus les films Universal

Le coronavirus pourrait bien faire plus de dégâts que prévus à l’industrie du cinéma. En effet, d’après le Hollywood Reporter, les cinémas AMC ne diffuseront tout simplement plus les films produits par Universal, en réaction à un commentaire jugé inacceptable de Jeff Shell, PDG de NBCUniversal. Les propos concernaient le passage de Trolls World Tour directement sur les services de streaming et d’achat en ligne pour sauver les meubles après l’annonce de la fermeture des salles. Le film a connu un succès au delà des attentes, empochant ainsi près de 100 millions de dollars.

Shell avait alors déclaré que « dès la réouverture des cinémas, nous voulons sortir nos films sur les deux formats. » Ainsi, la firme miserait sur les deux tableaux, à la fois en salles, mais aussi sur les sites de revendeurs numériques, ou encore sur Peacock, le service de streaming de la firme. Adam Aron, PDG d’AMC Theatres, a très vite réagi : « C’est décevant pour nous, mais les commentaires de Jeff concernant les actions et intentions unilatérales d’Universal ne nous laissent pas le choix. Aussi, à partir de maintenant, AMC ne diffusera plus aucun film Universal dans nos cinémas aux Etats-Unis, en Europe ou au Moyen-Orient. »