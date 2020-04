Star Wars 9 arrive le 4 mai sur Disney+, mais pas en France

Disney annonce aujourd’hui que Star Wars : L’Ascension de Skywalker sera disponible en streaming sur Disney+ dès le 4 mai. Le choix de la date n’est pas anodin : le 4 mai est le jour Star Wars. Cela s’explique par May the 4th et la célèbre phrase « May the Force be with you » (que la Force soit avec vous).

Ainsi, toute la saga Skywalker sera disponible à cette date sur Disney+. Cela comprend les films :

Star Wars, épisode I : La Menace fantôme

Star Wars, épisode II : L’Attaque des clones

Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith

Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir

Star Wars, épisode V : L’Empire contre-attaque

Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi

Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force

Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi

Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker

Les deux spin-off Rogue One: A Star Wars Story et Solo: A Star Wars Story sont également de la partie.

La sortie le 4 mai de Star Wars : L’Ascension de Skywalker sur Disney+ ne se fera pas en France malheureusement. Cela s’explique par la chronologie des médias, une loi française qui empêche les plateformes de streaming comme Netflix et Disney+ de proposer un contenu tout de suite. Elles doivent attendre 36 mois après la sortie au cinéma. Dans le cas de L’Ascension de Skywalker, le film est sorti le 18 décembre 2019. La disponibilité sur Disney+ France sera donc en décembre 2022.