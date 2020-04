StopCovid : la CNIL donne son feu vert, mais pose des conditions

L’application de traçage numérique StopCovid, que la France prépare en ce moment pour la lutte contre le coronavirus, doit être développée avec beaucoup d’attention parce qu’il y a un suivi des Français et cela a naturellement un impact sur la vie privée. La CNIL a aujourd’hui donné son feu vert, mais elle pose des conditions.

La Commission nationale informatique et libertés estime « le dispositif conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD) si certaines conditions sont respectées » et « relève qu’un certain nombre de garanties sont apportées par le projet du gouvernement, notamment l’utilisation de pseudonymes ». Toutefois, la CNIL appelle à la vigilance et « souligne que l’application ne peut être déployée que si son utilité est suffisamment avérée et si elle est intégrée dans une stratégie sanitaire globale ».

Pour rappel, StopCovid a pour objectif d’alerter les personnes l’ayant téléchargée du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au Covid-19 et disposant de la même application. L’application repose sur un usage volontaire et permet la « recherche de contacts » (« contact tracing ») grâce à l’utilisation du Bluetooth, sans recourir à une géolocalisation des individus. Il s’agit donc d’alerter les personnes, utilisant l’application et exposées au risque de contamination.

La CNIL conclut en disant qu’elle restera particulièrement attentive aux suites de ce projet ainsi qu’aux conditions de mise en œuvre effectives du dispositif.