Samsung travaillerait sur un smartphone à appareil photo « pop-up »

Alors que la mode sur le marché mobile est de rendre l’appareil photo aussi discret et intégré au design global du téléphone possible, Samsung travaillerait sur un nouveau modèle pour le moins atypique dans ce contexte. En effet, un fuiteur assez connu dans le milieu, Pigtou, vient de publier une image de cette machine à venir, qui devrait selon lui rejoindre la gamme des Galaxy A. On voit clairement un appareil photo avant qui sort du haut de l’appareil, sans doute quand son utilisation est nécessaire, pour se ranger ensuite dans le smartphone.

Le dos de l’appareil semble confirmer qu’il s’agit là d’un milieu voire d’une entrée de gamme, avec le design classique à trois caméras, ou encore le lecteur d’empreintes digitales. Etant donné le manque de détails et de communication officielle, on peut se dire sans trop de doutes que le projet n’est pas pour tout de suite. Cependant, si l’histoire est vraie, elle montre que Samsung n’a clairement pas fini d’expérimenter différents designs, même si ses flagships devraient restés basés sur des modèles sans trop de surprises.