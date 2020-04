Tesla veut faire revenir ses employés à l’usine de Fremont dès cette semaine

Comme le veut l’adage, le temps, c’est de l’argent : c’est pourquoi Tesla veut revenir aussi vite que possible à la production de ses voitures électriques, après avoir tenté de contourner les mesures de confinement. D’après des messages internes envoyés aux employés de l’usine de Fremont obtenus par Bloomberg, le travail pourrait reprendre dès le 29 avril, soit quelques jours avant la fin des mesures prises dans la San Francisco Bay, prévue pour le 3 mai. Des rapports d’Electrek avancent également que de rares employés autorisés sur site ont travaillé à préparer la production de la Model Y depuis fin mars.

On comprend facilement cette résistance de la firme quant au confinement avec quelques chiffres en main : d’après le Crédit Suisse, c’est une perte de 300 millions de dollars par semaine qui est enregistrée par l’entreprise. Ajoutez à ça la production des précédents mois, et l’entreprise pourrait vite avoir des soucis. Néanmoins, malgré tout ce qui a été dit sur ces mesures fédérales, un salarié contaminé peut provoquer une paralysie bien plus importante, comme l’ont montré les mouvements sociaux qui se sont multipliés dans les entrepôts Amazon.