Tintin : un jeu vidéo en préparation sur PC et consoles

Tintin sera bientôt de retour dans un jeu vidéo. Le reporter à la houppette blonde fera de nouveau parler de lui dans un jeu vidéo édité par Microids et les Editions Moulinsart. Ce nouveau titre jouable sur PC et consoles next-gen s’inspirera des célèbres albums d’Hergé selon Microids, qui annonce « un jeu d’aventure-action qui entraînera le joueur dans un tourbillon de péripéties inoubliables et de suspense, aux côtés de nos héros Tintin et Milou. » Le joueur retrouvera aussi les autres personnages emblématiques de la BD, soit le colérique capitaine Haddock, le fantasque professeur Tournesol et bien sûr les policiers maladroits Dupond et Dupont. Pas de trailers, pas de screenshots, aucune info précise sur le scénario, mais des infos à venir « prochainement » : ce nouveau Tintin en jeu vidéo reste pour l’instant aussi mystérieux que l’Etoile du 10ème album (les amateurs comprendront…).

Image tirée du film Tintin de Steven Spielberg