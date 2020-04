Amazon aurait utilisé les données de ses vendeurs tiers pour créer ses produits

Une des règles de base dans la politique d’Amazon, qui est d’ailleurs certainement une des causes de son succès, implique que l’entreprise n’a aucunement le droit d’utiliser les données de ses vendeurs tiers pour créer des produits concurrents. Du moins, c’est le cas sur le papier : d’après le Wall Street Journal, des employés de la firme n’auraient pas hésité à se servir de ces données pour créer le design, mais aussi le prix et les stratégies marketing de certains objets. Et les cadres seraient également dans le coup, connaissant les méthodes de l’entreprises et les moyens de les contourner.

Amazon a donc réagi après ces accusations, affirmant qu’une enquête interne était en cours. Mais quels que soient les résultats de cette enquête, le géant de la vente en ligne risque gros auprès de la justice : si des données d’autres entreprises ont effectivement été utilisées, la firme se rendrait notamment coupable de parjure, puisqu’elle a affirmé sous serment au Congrès américain en juillet dernier ne pas avoir recours à ce genre de pratiques. En plus d’une amende conséquente, la firme pourrait bien par conséquent voir ses règles changer considérablement, et être surveillée de façon accrue par le gouvernement.