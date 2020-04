Retard pour la 5G en France : les enchères pas avant cet été

La 5G prend du retard en France. Comme on peut s’en douter, tout est lié au coronavirus et au confinement. Cela a un impact sur l’organisation des enchères pour le nouveau réseau mobile et la disponibilité des forfaits.

Les enchères auxquelles vont participer Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile pour obtenir les fréquences nécessaires à la 5G devaient initialement se tenir le 21 avril, mais le rendez-vous a été reporté. Aujourd’hui, Sébastien Soriano, le président de l’Arcep (régulateur des télécoms), fait savoir qu’il faudra attendre cet été au minimum pour une évolution.

La première possibilité est de conduire les enchères à la fin du mois de juillet. La seconde possibilité est un rendez-vous en septembre, comme l’a annoncé Sébastien Soriano lors d’une audition devant la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.

Pour rappel, le prix de réserve défini par l’État pour les fréquences 5G sera de 2,17 milliards d’euros. Il est toutefois fort probable qu’il soit dépassé parce que les opérateurs vont se battre pour avoir le plus de blocs.

Et du coup, quand aura-t-on les premiers forfaits 5G ? Ils devaient arriver cet été, mais ce sera finalement pour l’automne, voire l’hiver.