Fallout 76 : et voilà que les PNJ détroussent les joueurs (quand ça veut pas…) !

Il doit être écrit quelque part que Fallout 76 n’aura pas droit à sa rédemption (à contrario d’un No Man’s Sky par exemple); l’extension Wastelanders devait mettre tout le monde d’accord, mais quelques très gros bugs viennent encore gâcher le tableau (malgré des retours globalement positifs faut-il le noter). Ainsi, plusieurs joueurs se sont rendus compte qu’après le décès de leur avatar, ce dernier perdait parfois de nombreux objets ou armes en sa possession, ce qui peut être particulièrement rageant lorsque ces éléments « volatilisés » sont rares ou ont demandé de nombreuses heures de jeux pour être récupérés par le joueur.

Après enquête, il s’est avéré que les objets étaient « subtilisés » par les PNJs passant près du cadavre de l’avatar, un comportement très peu charitable qui n’est bien sûr qu’un énorme bug. Une fois de plus (on ne les compte plus à ce stade…), Bethesda a donc promis que cette belle boulette serait corrigée au plus vite. Vivement la prochaine extension (ou pas).