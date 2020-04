Google va forcer les annonceurs à prouver leur identité

Difficile de passer à côtés des contenus publicitaires lorsqu’on utilise les produits et services Google. De son moteur de recherche à sa plateforme de vidéos, la situation de quasi-monopole de la firme en fait un medium de choix pour tous les annonceurs en quête de visibilité. Ce qui implique forcément que certains vont en profiter pour mettre en avant de la désinformation et des arnaques en pagaille, la crise actuelle étant un exemple de choix pour s’en rendre compte. C’est pourquoi la firme va durcir ses critères et forcer ces annonceurs à prouver leur identité.

Cette décision va d’abord s’appliquer au territoire des Etats-Unis avant d’arriver dans le reste du monde. Les publicitaires auront ainsi 30 jours pour soumettre des documents officiels (carte d’identité, documents sur leur entreprise…), sans quoi leur contenu ne sera pas diffusé en ligne. Les utilisateurs pourront par la suite vérifier directement toutes ces informations directement depuis les publicités concernées, qui présenteront un menu contextuel. Cette mesure va clairement dans le bon sens; on peut cependant se demander pourquoi et comment ce procédé n’était pas déjà mis en place depuis un bon moment.