Le code source de Team Fortress 2 et Counter Strike : Global Offensive a fuité

Il semblerait bien que Valve ait des problèmes dans sa tuyauterie : le code source de Team Fortress 2 et Counter Strike : Global Offensive vient de fuiter, et serait donc disponible pour le grand public. Même si le code en question n’est pas exactement la dernière version en date et aurait quelques années derrière lui, difficile de ne pas être inquiet pour tous les utilisateurs qui ont un de ces jeux installés. Certains sont même totalement passés hors-ligne pour éviter toute forme de problème. On ne sait pas encore quelle est la cause de cette fuite, mais les accusations n’ont pas tardé.

Ainsi, Tyler McVicker, créateur du Valve-News-Network, aurait été au courant de la fuite en 2018, ayant même à l’époque prévenu le studio. Il est donc le premier suspect du fameux tribunal d’Internet, qui se tient principalement sur 4chan. Il s’en est bien évidemment défendu sur Twitter, affirmant faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider le département juridique de Valve. D’autres rumeurs pointent directement vers un de ses anciens associés, connu pour son tempérament et ses idées, qui aurait probablement mieux fait de rester sur 4chan. Quoi qu’il en soit, la prudence est de rigueur : l’accès au code source peut avoir des conséquences lourdes pour les joueurs, et Valve a conseillé de rester sur les serveurs officiels afin d’éviter le plus possible de prendre des risques.