De faux sites Netflix et Disney+ apparaissent en masse pour voler vos données

Les hackers profitent du confinement pour s’attaquer aux internautes et tout particulièrement ceux qui veulent se divertir avec des films et séries. Plus de 700 sites reprenant l’apparence de Netflix et Disney+ ont été repérés par la société de cybersécurité Mimecast avec pour objectif de voler les données.

La quasi-totalité des faux sites a copié l’interface de Netflix, seulement quatre ont repris celle de Disney+. Leur apparence est en tout cas très convaincante et un internaute qui ne fait pas attention peut avoir l’impression d’être sur le site officiel. Il peut donc être tenté de s’inscrire avec ses données, dont son numéro de carte bancaire. C’est ce qu’espèrent les hackers pour récupérer toutes les informations fournies.

Il y a aussi le cas où les hackers ne cherchent pas à obtenir les numéros de cartes bancaires, mais les identifiants de compte Netflix ou Disney+. L’internaute pensant être sur le site officiel entre son adresse e-mail et son mot de passe pour accéder au catalogue de films et séries, mais rien ne passe. Il est déjà trop tard : le hacker a pu récupérer ses identifiants, qu’il pourra ensuite revendre pour quelques euros sur Internet.

Il est tout cas certain qu’il existe une demande pour les services de streaming en ce moment. Pas plus tard qu’hier soir, Netflix a dévoilé qu’il avait accueilli près de 16 millions de nouveaux abonnés au premier trimestre. C’est un nouveau record.