B&You propose des forfaits 80/100 Go pour 13,99€/15,99€

Bouygues Telecom a décidé de répondre à l’offre promotionnelle de Sosh qui inclut 80 Go pour 14,99€/mois à vie (ce qui est rare chez Sosh). La contre-attaque est un forfait similaire pour un euro de moins.

Le forfait de B&You à 13,99€/mois propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et un quota Internet de 80 Go. Il est aussi possible d’utiliser son forfait en Europe et dans les DOM avec là encore les appels, SMS et MMS illimités. Le quota Internet est de 10 Go par contre. Autre élément sympathique : Spotify Premium est offert pendant trois mois. Cette offre permet d’avoir l’offre complète de Spotify (zéro publicité, meilleure qualité audio, etc) qui est normalement facturée 9,99€/mois.

B&You propose aussi un forfait un peu plus important avec 100 Go pour Internet, dont 15 Go depuis l’Europe et les DOM. Ce forfait est disponible pour 15,99€/mois. On retrouve sinon une offre à 4,99€/mois avec appels, SMS et MMS illimités, mais seulement 100 Mo pour Internet. Enfin, il y a un forfait à 11,99€/mois avec 60 Go d’Internet, dont 10 Go à l’étranger.

Tous les forfaits sont sans engagement et sont disponibles sur le site de Bouygues Telecom dès maintenant.