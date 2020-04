Samsung travaille sur un capteur photo de 600 mégapixels

Samsung gagne beaucoup d’argent sur sa division « image » à l’origine de capteurs photo mobiles très performants. Après avoir mis au point le capteur ISOCELL Bright HM1 de 108 MPx (ce dernier est déjà utilisé dans plusieurs flagships), le géant sud-coréen vise désormais beaucoup plus haut et travaille sur une nouvelle génération de capteurs capables de rivaliser avec l’œil humain. Yongin Park, le patron de la division photo chez Samsung, a ainsi déclaré que l’un des objectifs du groupe était de produire des capteurs de 600 mégapixels, soit plus que la définition de l’œil humain (environ 500 mégapixels) !

Ces capteurs ultra denses en pixels seront épaulé par la technologie Nonacell, qui permet de combiner les pixels et de faire en sorte que ces derniers reçoivent suffisamment de lumière lors de la prise de vue. Mieux encore, Samsung affirme que cette nouvelle génération de capteurs très haute précision pourra aussi détecter les rayons ultraviolet, ce qui pourrait être utile dans la détection de certains cancers. Ce capteur 600 MPx se retrouvera t-il dans nos prochains smartphones ? Tout dépendra in fine des nouvelles capacités de miniaturisation… d’ici 3 ou 4 ans.