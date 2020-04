Huawei fait passer des photos de Reflex pour des clichés réalisés par ses propres smartphones

Jamais deux sans trois. Déjà épinglé en 2016 puis 2019 pour son marketing mensonger sur les capacités photos des flagships P9 et P30, Huawei récidive cette année avec un « faux » concours de photos mobiles. La journaliste hongkongaise Karen Chiu du site technologique Abacus a révélé que nombre de clichés de ce concours présentés comme des photos « prises avec des smartphones Huawei » étaient en fait des images capturées à l’aide d’appareils Reflex (DSLR). Une nouvelle fois, Huawei s’est donc excusé sur le site de partage Weibo tout en expliquant que les clichés en question avaient été mal identifiés. Mais après trois falsifications de ce type (et trois excuses), on peine vraiment à croire que tout ceci est involontaire et ne participe pas plutôt d’une campagne marketing sciemment mensongère. Huawei a t-il vraiment besoin d’user de tels procédés alors que la plupart des tests photo (dont celui de DxOMark) placent les flagships Huawei en tête de la catégorie des « photofones » ?

L’un des clichés faussement présenté comme le résultat d’un smartphone Huawei (P40), alors qu’il s’agit d’une photo prise avec un Reflex Nikon D850