Microsoft Surface Book 3 et Surface Go 2 : les premiers détails avant leur sortie

De nouveaux produits Surface vont bientôt faire leur apparition. Microsoft compte en effet sortir des Surface Book 3 et Surface Go 2 d’ici les prochaines semaines (fin avril/début mai normalement).

L’ordinateur portable Surface Book 3 aura un processeur Intel de 10e génération, jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To d’espace de stockage. Microsoft devrait également utiliser les cartes Quadro de Nvidia, du moins pour certaines configurations du Surface Book 3. Cela devrait satisfaire tous ceux qui utilisent des logiciels professionnels, notamment les animateurs 3D, les designers et les ingénieurs.

Pour sa part, la tablette Surface Go 2 aura le droit à un premier modèle avec un processeur Intel Core m3, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une option pour avoir la 4G. Il sera aussi possible de choisir un processeur Intel Pentium Gold, qui se veut un peu plus puissant. Côté design, la tablette devrait avoir un écran de 10,5 pouces et des bordures un peu plus fines que celles présentes sur la Surface Go de première génération.

Un point positif pour ceux qui ont une Surface Go et sont intéressés par la Surface Go 2 est que les accessoires/coques/étuis de protection qu’ils ont déjà pourront être une nouvelle fois utilisés. En effet, la nouvelle tablette aurait la même taille que l’ancienne.