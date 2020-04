Aptoide piraté : les données de 20 millions d’utilisateurs en fuite

Aptoide a connu un piratage. Les données de 20 millions d’utilisateurs de cette boutique d’applications alternative au Play Store de Google ont fuité. Cela inclut des informations permettant d’identifier chaque personne.

Un hacker dit avoir la main sur les données appartenant à 39 millions de personnes et en dévoile 20 millions aujourd’hui. On retrouve les adresses e-mail, les mots de passe hashés, les noms, les date d’ouverture du compte, les adresses IP, les détails sur les appareils utilisés et les dates de naissance. Il y a également des détails un peu plus techniques, comme le statut du compte et les tokens.

Aptoide dit avoir 150 millions d’utilisateurs au total. Les données des 20 millions de personnes qui ont fuité concernent les utilisateurs qui sont inscrits entre le 21 juillet 2016 et le 28 janvier 2018. Aptoide n’a pas fait de commentaire sur le piratage pour l’instant.

Si vous êtes un utilisateur d’Aptoide et avez un compte sur la boutique d’applications, modifiez votre mot de passe le plus rapidement possible. Il serait peut-être conseillé de chercher une alternative, mais il est vrai qu’Aptoide a une importante base de données avec beaucoup d’applications disponibles. Difficile de trouver un équivalent du même niveau.