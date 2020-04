Les bots auraient un rôle dans la pénurie de Nintendo Switch

Rien de mieux pour bien vivre son confinement que la petite dernière de Nintendo. Pratique et portable, mais aussi avec un mode salon, sa ludothèque est suffisamment riche pour que tout le monde y trouve de quoi s’occuper. Seulement, depuis maintenant plusieurs semaines, il est devenu extrêmement difficile de se fournir la console originale (à différencier de sa version Lite) à des prix décents. Nintendo a promis d’augmenter la cadence de production pour tenter de faire face à la demande, mais la situation reste pourtant inchangée. Motherboard a probablement une piste qui expliquerait cette pénurie soudaine : des revendeurs utiliseraient des bots pour acheter en masse la console dès sa remise en stock.

Le bot en question, Bird Bot, est accessible en open source et reste facile à utiliser, permettant d’acheter des objets en ligne dès leur retour dans les rayons. Son créateur l’avait conçu pour s’acheter des chaussures, mais l’idée a très vite été récupérée par des revendeurs peu scrupuleux. Ces derniers l’ont donc utilisé pour acheter les nouvelles consoles par centaines, pour allonger la pénurie et pouvoir revendre leurs achats à un prix nettement plus élevé : certaines Switch partent à 500$, tandis que d’autres comme l’édition spéciale Animal Crossing atteignent 700$, voire plus.