Twitter perd son procès contre le gouvernement des Etats-Unis

Il y a maintenant six ans, Twitter s’est engagé dans une bien âpre bataille juridique contre le gouvernement américain. Le réseau social souhaitait pouvoir afficher, en toute transparence, les requêtes précises du gouvernement qu’il avait reçues en ce qui concerne la sécurité nationale. S’en sont suivies six années de lutte judiciaire pour décider si oui ou non, le gouvernement des USA violait le premier amendement en interdisant la communication de ce chiffre à la firme, qui déclarait vouloir les afficher par souci de clarté et d’honnêteté vis-à-vis de ses utilisateurs.

Et après tout ce temps, il semble bien que la réponse soit toute trouvée : la juge Yvonne Gonalez Rogers a purement et simplement refusé les demandes de Twitter, tout en rejetant la plainte selon les souhaits du gouvernement. Elle aurait été convaincue par des arguments confidentiels prouvant que la révélation de telles informations aurait « des conséquences graves et imminentes » sur la sécurité du pays. Un porte-parole de la firme a déclaré sa déception suite à cette décision, en affirmant que cela n’arrêterait en rien ses combats et progrès pour plus de transparence.