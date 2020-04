Le Tribeca Film Festival propose ses films en VR gratuitement

Le Tribeca Film Festival fait malheureusement partie des nombreux événements culturels repoussés jusqu’à nouvel ordre à cause des mesures de confinement actuellement en cours dans le monde. Mais tout n’est pas perdu, puisque les organisateurs on tenu à faire un geste : jusqu’au 26 avril, il est possible de visionner gratuitement sa sélection Cinema360, composée d’une quinzaine de films pensés pour la réalité virtuelle. D’une durée comprise entre 30 et 40 minutes, ces derniers sont disponibles pour tous les utilisateurs équipés d’Oculus Quest et d’Oculus Go, se trouvant sur la plateforme de l’Oculus TV.

On peut retrouver le programme détaillant ces oeuvres par thème directement sur le site officiel. Ces différentes catégories incluent « Dreams to Remember », aux projets atmosphériques et oniriques, « Pure Imagination » aux sujets un peu plus vagues, « Kinfolk » centré sur la famille et la maison, ou encore « Seventeen Plus », dédié à un public plus mature avec des films comme Saturnism, adaptation de Saturne dévorant un de ses fils, fameuse toile de Goya. Même si le format n’est malheureusement pas encore très répandu, il reste intéressant de voir ce que les réalisateurs commencent à créer en réalité virtuelle.