Les conspirationnistes accusent Bill Gates pour le COVID-19

Quel meilleur terrain de jeu qu’une épidémie mondiale pour les conspirationnistes ? Après nous avoir expliqué que les antennes 5G étaient la cause des nombreux morts, aspirant purement et simplement l’oxygène de nos poumons, ils ont trouvé une nouvelle cible, et pas des moindres. En effet, depuis le début du mois d’avril, les théories liant directement le virus à Bill Gates ont été vues et partagées 1.2 million de fois sur les réseaux, soit 33% de plus que la précédente impliquant la 5G. C’est Zignal Labs, une entreprise spécialisée dans l’analyse des médias et de leurs sources, qui s’est chargée en partenariat avec le New York Times de compiler ces données.

Cependant, on ne trouve pas d’idée réellement suivie par tous, mais plutôt différentes versions de l’histoire. On avance ainsi par exemple que Gates aurait créé la maladie pour amasser une petite fortune en fournissant le vaccin, ou encore qu’il s’agit tout simplement là d’un plan pour effectuer une petite purge de printemps, voire de saisir l’opportunité pour installer un système de surveillance à très grande échelle. Tout semble en tout cas venir d’une vidéo de 2015 où l’on voit le milliardaire affirmer que la plus grande menace pour l’humanité n’est pas la guerre, mais plutôt les maladies infectieuses. Facile alors pour ceux dans l’état d’esprit approprié de voir là une annonce machiavélique de son plan à venir, au nez et à la barbe du monde.