Halo 2 : le test public sur PC va débuter

Un mois après la sortie de Combat Evolved Anniversary, la Master Chief Collection sur PC est sur le point de s’étoffer un peu plus. En effet, 343 Industries a communiqué sur ses prochaines phases de beta pour Halo 2 et Halo 2 : Anniversary, qui devraient arriver très bientôt. Plus précisément, c’est Tyler Davis, community coordinator, qui en a fait l’annonce officielle, affirmant que tous les soucis et autres empêchements majeurs appartenant désormais au passé, on pourrait très bientôt passer à la prochaine phase de test en public, le tout en utilisant comme d’habitude le jargon du studio.

PSA: All Ring 3 blockers have been resolved at this time for Halo 2 and Halo 2: Anniversary flighting to begin on Friday, 4/17. We will let folks know when buttons are being pressed for invites to roll out. Stay tuned to get tactical Marines!

— Tyler “Postums” Davis (@343Postums) April 16, 2020