Des astronomes observent la plus brillante des supernovas à ce jour

Il y a maintenant quatre ans, des astronomes ont eu la chance d’observer la supernova la plus brillante jamais enregistrée dans l’histoire de ce domaine. Baptisée SN2016aps, elle a continué d’émettre lumière et radiations pour plus de 1000 jours après qu’on l’ait observée la première fois. Nature vient de publier une étude décrivant la façon dont cette « supernova extrêmement énergétique » pourrait bien guider notre compréhension de l’évolution de l’univers, et de la formation des plus grosses étoiles que nous connaissons. Rien que ça.

Et l’étoile est effectivement atypique : avec une masse entre 5 et 10 fois supérieure à la moyenne des supernovas classiques, il s’agit probablement d’une des plus grosses à avoir jamais explosé. La masse totale, entre l’objet et les matériaux éjectés lors de son explosion, représenterait 50 à 100 fois celle de notre soleil. Le début de cette supernova est estimé à environ 10 milliards d’années après le Big Bang, et grâce à ses données ainsi qu’à d’autres obtenues par des appareils de plus en plus avancés comme le James Webb Space Telescope, les chercheurs espèrent pouvoir en apprendre plus sur l’histoire et la formation de l’univers.