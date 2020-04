Les Honor 30, 30 Pro et 30 Pro+ sont annoncés : des Huawei P40 abordables

Honor présente aujourd’hui trois nouveaux smartphones. Il s’agit des Honor 30, 30 Pro et 30 Pro+ qui sont inspirés des Huawei P40 avec un avantage notable : un prix inférieur. Mais comme les P40, ils n’ont ni les applications ni les services de Google.

Le Honor 30 dispose d’un écran OLED de 6,53 pouces (2 400 x 1080 pixels), du processeur Kirin 985, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, 4 capteurs photos à l’arrière (40 mégapixels + téléobjectif périscopique de 8 mégapixels + grand-angle de 8 mégapixels + capteur de profondeur de 2 mégapixels), un appareil photo de 32 mégapixels à l’avant, une batterie de 3 800 mAh, le support de la 5G, un capteur d’empreintes sous l’écran, une résistance à l’eau IP56, le tout sous Android 10.

Les Honor 30 Pro et Honor 30 Pro+ ont plusieurs points commun pour le coup : écran OLED de 6,57 pouces (2 400 x 1 080 pixels), processeur Kirin 990, 8 ou 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, deux capteurs photo en frontal (32 + 8 mégapixels), une batterie de 4 000 mAh, le support de la 5G, un capteur d’empreinte sous l’écran, la résistance à l’eau IP68 et Android 10.

Le Honor 30 Pro est aussi proposé avec 128 Go de stockage et 3 capteurs photo à l’arrière de 40 + 16 + 8 mégapixels. De son côté, le Honor 30 Pro+ a le droit à un écran avec un affichage de 90 Hz et trois capteurs photo de 50 + 16 + 8 mégapixels.

Seule la commercialisation en Chine a été annoncée pour l’instant, il faudra attendre pour l’Europe. Voici les prix :