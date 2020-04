Dune : les premières images du film de Denis Villeneuve

Dune, l’adaptation cinématographique du chef d’oeuvre de Frank Herbert (publié en 1965), aura valeur sans doute de « test » ultime pour Denis Villeneuve. Après Premier Contact et Blade Runner 2048, Dune pourrait faire rentrer le canadien au panthéon de la S.F, ce qui serait assez ironique pour un réalisateur dont la caractéristique première est justement de ne pas être affilié à un genre cinématographique précis. Les premières images du tournage de l’été 2019 sont enfin disponibles, et une nouvelle fois, on a la nette impression que Villeneuve a tout compris de l’œuvre monumentale d’Herbert. Le réalisateur avoue tout de même que Dune a été « la chose la plus difficile » de sa carrière, et confirme au passage que le tome 1 s’étalera sur deux films. Le casting du film regroupe une armada de stars, dont Timothée Chalamet (Call Me By Your Name) dans le rôle de Paul Atreides, Oscar Isaac (Star Wars) dans celui du Duc Leto Atreides, Rebecca Ferguson (Mission Impossible: Fallout) en Jessica, mais aussi Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem, David Bautista, Charlotte Rampling ou bien encore Zendaya.