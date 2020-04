Coronavirus : Raspberry augmente la production de cartes Pi Zero destinées aux respirateurs artificiels

Face à la progression inexorable de la pandémie, de nombreux hôpitaux dans le monde manquent de respirateurs artificiels. Plusieurs entreprises ont démarré la production de respirateurs, à l’instar de Dyson ou de Tesla, alors même que la fabrication de ce type d’appareils n’est pas du tout leur coeur de métier. Raspberry Pi rentre dans la danse en accélérant la production de ses cartes Pi Zero et Pi Zero W destinées à certaines gammes de respirateurs. Intégrées aux appareils médicaux, ces cartes mères servent alors de contrôleur général du système.

Le volume de production passerait ainsi de 192000 à 250000 cartes par trimestre sous la pression d’une demande de plus en plus importante. Aux Etats-Unis, nombre d’hôpitaux sont submergés par les cas graves nécessitant un placement sous respirateur, une situation tragique qui devrait durer jusqu’à ce que le pic de nouveaux cas soit atteint.