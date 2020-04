Google prépare ses propres processeurs pour les futurs Pixel et Chromebook

Apple, Samsung et Huawei utilisent déjà leurs propres processeurs dans leurs smartphones et tablettes. Ils ont pour noms Ax, Exynos et Kirin. Ce n’est pas le cas de Google qui s’appuie sur les puces Snapdragon de Qualcomm. Cela va changer à l’avenir.

Axios rapporte que Google a avancé sur le développement de ses propres puces qui seront utilisées dans les prochains smartphones Pixel et ordinateurs portables Chromebook. Le premier appareil avec un processeur Google pourrait être prêt dès 2021. Il s’agirait d’un Pixel, il faudrait attendre un peu plus longtemps pour l’avoir sur un Chromebook.

La puce a pour nom de code Whitechapel et a été conçue en collaboration avec Samsung. La gravure est annoncée pour être de 5 nm. Quant aux premiers prototypes fonctionnels du processeur, Google en a reçu il y a quelques semaines pour réellement commencer les tests.

Il est expliqué qu’il s’agit d’une puce ARM avec 8 cœurs qui contient du matériel optimisé pour la technologie de machine learning de Google. Une partie sera par ailleurs consacrée à l’amélioration des performances et des capacités toujours actives de Google Assistant.

Pour information, les Pixel ont déjà le droit à une puce de Google. Elle est consacrée au machine learning et au traitement des images avec l’appareil photo.