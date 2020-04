Google Chrome : le support du FTP est réactivé temporairement

Google annonce du changement concernant Chrome et plus exactement pour le support du FTP dans le navigateur. Celui-ci a disparu avec Chrome 81, mais il est réactivé temporairement.

Asanka Herath, un ingénieur de Google, explique que le support du FTP dans Chrome va être de retour dans la version stable de Chrome au vu de la crise actuelle avec le coronavirus. L’activation du support pour le FTP par défaut est faite pour s’assurer qu’il n’y ait pas de problème pour les personnes accédant au contenu des sites FTP pendant la pandémie.

Certains groupes passent encore par ce moyen et l’annonce du retrait dans Chrome avait fortement dérangé les National Institutes of Health, ces institutions gouvernementales des États-Unis qui s’occupent de la recherche médicale et biomédicale. On imagine que le retour dans Chrome leur fait plaisir, mais ce n’est que temporaire.

Cela fait depuis 2014 que Google veut retirer le support du FTP dans Chrome. Il a fallu attendre Chrome 81, disponible depuis peu, pour que cela se mette réellement en place. Le retrait s’explique en grande partie par l’intérêt : Google expliquait en 2014 que seulement 0,1% de ses utilisateurs profitaient du FTP.

Google a en tout cas donné des idées à Mozilla qui a récemment annoncé la fin prochaine du FTP dans Firefox. Celui-ci sera d’abord désactivé, avant d’être complètement retiré du navigateur concurrent de Chrome.