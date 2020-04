Google Chrome 81 est disponible : la liste des nouveautés

Après Firefox 75 de Mozilla, voici Chrome 81 de Google. La version stable du navigateur Internet est proposée maintenant sur Windows, macOS, Linux et sur mobile. Quelques changements sont au programme.

On retrouve Web NFC sur les appareils mobiles. Cela permet à une web app de lire et écrire des tags NFC. Google espère que cette fonctionnalité sera utilisée pour fournir des informations sur les expositions des musées, pour mettre à niveau un badge de conférence, pour effectuer la gestion des inventaires et plus encore.

Il y a également du mieux pour la réalité augmentée au niveau de l’API WebXR. Avec Chrome 81, l’API WebXR Hit Test vous permet de placer des objets virtuels sur des points du monde réel dans une vue de l’appareil photo. L’API capture à la fois l’emplacement et l’orientation du point qui a été détecté, indiqué par un cercle bleu.

De plus, Chrome met maintenant à niveau les images HTTP chargées sur un site HTTPS pour les passer en HTTPS. Et si cela ne fonctionne pas, Chrome se charge de bloquer le contenu. Le but de Google est de pousser tous les sites à passer au HTTPS à tous les niveaux.

Chrome 81 est disponible au téléchargement sur google.fr/chrome. La nouvelle version bouche 32 failles de sécurité.