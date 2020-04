Firefox 75 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla rend aujourd’hui disponible la version stable de Firefox 75 sur Windows, macOS et Linux. C’est l’occasion de voir quelles sont les nouveautés au programme de cette mise à jour.

Le principal élément qui change est la barre d’URL. À chaque fois que vous souhaitez effectuer une nouvelle recherche et cliquez sur la barre d’adresse, celle-ci s’agrandit. Cette partie de l’interface graphique a été simplifiée en une seule vue avec une police plus grande, avec des URL plus courtes et un ajustement à plusieurs tailles.

En parlant de cette barre, Mozilla explique que les recherches sont désormais plus pertinentes. Par exemple, si vous envisagez l’achat d’un « bureau debout » pour aménager votre espace de télétravail, des mots-clés populaires supplémentaires auxquels vous n’auriez peut-être pas pensé apparaîtront en gras pour affiner davantage votre recherche. En outre, les sites populaires sont directement à portée de main depuis la barre d’URL en cliquant une fois dessus.

Mozilla ajoute que Firefox améliore sa compatibilité HTTPS avec les serveurs web mal configurés et sa sécurité générale. Le navigateur sur Linux se met aussi au même niveau que les versions Windows et macOS pour ce qui est du comportement de la barre de recherche.

Firefox 75 est disponible au téléchargement sur Firefox.com dès maintenant.